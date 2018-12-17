شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Play Games يوفر ميزة "الوضع المظلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل نسخة التحديث v5.14 لتطبيق Play Games الذى وفرت الشركة من خلاله بعض المميزات الجديدة للمستخدمين، ومن أهمها "الوضع المظلم" فى واجهة التطبيق.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، سعت شركة جوجل على مدار الفترة الماضية على توفير ميزة "الوضع المظلم" للعديد من الخدمات والتطبيقات الخاصة بالشركة، حيث تقدم هذه الميزة اليوم فى تحديث جديد لتطبيق Play Games، التى تتوفر الآن فى إعدادات التطبيق.

كذلك يوفر تحديث Play Games 5.14 أيضاً ميزة الاختصارات الجديدة فى واجهة التشغيل، والتى ستتيح للمستخدم تشغيل أخر الألعاب التى تم استخدامها، إلى جانب اختصار لتثبيت الألعاب بشكل سريع، كذلك فمن بين المميزات الجديدة الرموز المتحركة للألعاب المدمجة الذى يظهر عند التمرير فى مكتبة الألعاب، كما يمكن للمستخدم الضغط المطول على رمز Play لإضافة الألعاب بشكل سريع.