شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 90% من البرمجيات الخبيثة جاءت عبر رسائل الـ Spam خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة F-Secure العالمية للأمن السيبرانى، أن الرسائل المزعجة "سبام" برزت كأكثر الطرق شيوعا لمساعدة المجرمين الإلكترونيين على نشر البرامج الخبيثة خلال عام 2018، وهو ما يمثل تسعة من كل 10 محاولات على مدار العام، وهو ما يعنى أن 90% من البرمجيات الخبيثة جاءت عبر رسائل الـ Spam خلال 2018.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فكانت حملات الرسائل غير المرغوب فيها، المتخفية كإشعارات التسليم أو فواتير التسوق عبر الإنترنت شائعة بين المجرمين الإلكترونيين طوال العام، وتشير النتائج إلى أن هذه التكتيكات تثبت فعاليتها فى أيام العطلات.

ووفقا للتقرير، فقد حاولت حوالى 69٪ من حملات الرسائل غير المرغوب فيها خداع المستخدمين فى زيارة عناوين URL الضارة وتنزيل ملف محمل بالبرامج الضارة أو تنفيذ إجراء آخر ينتج عنه إصابة، وتم استخدام المرفقات الضارة فى نسبة 31٪ المتبقية من الحملات.