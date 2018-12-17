شركات الاتصالات السعودية تتفق على تسوية مع الحكومة بشأن الرسوم السنوية

قالت شركة الاتصالات السعودية “اتصالات” و”اتحاد اتصالات” (موبايلي) و”زين السعودية” اليوم الأحد إنها اتفقت مع الحكومة في المملكة العربية السعودية على تغيير حساب الرسوم السنوية التي تدفعها نظير ترخيص خدماتها التجارية.

وقالت الشركات أيضًا إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية الرسوم المتنازع عليها التي يتعين دفعها عن السنوات السابقة حتى عام 2017. وفي المقابل، وافقت الشركات الثلاث على الاستثمار في تحديث البنية التحتية للشبكة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت السعودية قد حددت أهدافًا محددةً لتعزيز الاتصال بالإنترنت عالي السرعة في إطار خطة “رؤية 2030” لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك تجاوز نسبة 90% من التغطية السكنية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% في المناطق الحضرية الأخرى.

وقالت شركات تشغيل الاتصالات في المملكة إن الاتفاق سيشمل رسومًا سنوية تبلغ 10% من صافي إيرادات خدمات الاتصالات اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2018. بالإضافة إلى ذلك، ستدفع موبايلي أيضًا رسوم ترخيص سنوية تعادل 1% من إيراداتها السنوية من صافي الاتصالات.

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وقالت شركة الاتصالات السعودية إنه تمت مقارنة الحساب الجديد بالرسم السابق البالغ 15% من صافي إيرادات خدمات الهاتف المحمول، و 10% من صافي الإيرادات من خدمات الخطوط الثابتة، و 8% من صافي إيرادات خدمات البيانات.

وأضافت الشركة أن التغيير سيكون له أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال الربع الرابع من عام 2018، في حين قالت شركة زين السعودية إن التغيير سوف يؤدي إلى انخفاض في دفعاتها للمدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 أيلول/سبتمبر بمقدار 220 مليون ريال أو ما يُعادل 58.7 مليون دولار.

وقالت موبايلي إنه اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا، فإن الأثر يمثل تكلفة إضافية تقدر بنحو 450 إلى 600 مليون ريال سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة. أما زين السعودية فتتوقع أن يصل التأثير المالي المتوقع من تسوية الرسوم السنوية المتنازع عليها للفترة من 2009 إلى 2017 إلى 1.7 مليار ريال.

وقالت موبايلي إن اتفاقها على الاستثمار على مدى السنوات الثلاث القادمة سيمكنها من تعزيز جودة شبكاتها الثابتة والمتنقلة والاستثمار في نشر تقنية جديدة مثل الجيل الخامس 5G.