كورسات مجانية على الإنترنت تساعدك على الالتحاق بمجالات عمل واعدة

أدى تطور ونمو شبكة الإنترنت إلى إنتشار العديد من منصات التعلم الإلكتروني ويشار إليها بالاختصار الشهير MOOC والتي توفر العديد من الكورسات في مختلف المجالات للراغبين في الدراسة عبر الإنترنت، كما أن الأمر قد امتد ليشمل شراكات بين تلك المنصات وجامعات عالمية ومؤسسات شهيرة تقوم بإنتاج المحتوى التعليمي في عدة مجالات ويساهم في ذلك أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات وخبراء من مؤسسات كبرى.

منصة كورسيرا Coursera تعد أشهر منصات التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت حيث بلغ عدد المستخدمين بها 33 مليون مستخدم، وقد ورد في تقرير موقع Class Central لعام 2018 أن منصات التعلم الإلكتروني تمكنت من اجتذاب 101 مليون دارس وأن 900 جامعة على مستوى العالم بدأت في إنتاج كورسات يتم دراستها عبر الإنترنت كما بلغ عدد الكورسات المتاحة 11,400 كورس.

وإيمانًا منا بدور هذه المنصات في توفير محتوى تعليمي متميز يساهم بشكل مباشر في تحسين المستوى المعرفي للأشخاص الراغبين في تطوير أنفسهم والدخول إلى مجالات عمل واعدة، فقد إخترنا لكم مجموعة من الكورسات المجانية المتاحة على منصة كورسيرا وهي كالتالي:

1- إبدأ تصميم تطبيق أندرويد بنفسك Build Your First Android App

هذا الكورس مقدم من CentraleSupélec وهو معهد فرنسي للتعليم العالي متخصص في تدريس الهندسة والتكنولوجيا، و يعتمد الكورس على التطبيق العملي وتنفيذ مشروع كامل يشمل إنتاج تطبيق أندرويد في النهاية.

يوفر لك الكورس قوالب بناء قابلة للتخصيص لتتمكن من إنتاج تطبيقات أندرويد مختلفة، والفترة الزمنية اللازمة لإتمام الكورس والمشروع الخاص به 20 ساعة تقريبًا تنقسم إلى 10 ساعات للدراسة و 10 ساعات لتنفيذ المشروع، وذلك على مدار 4 أسابيع.

كل ما تحتاج إليه للإلتحاق بهذا الكورس هو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، كما يجب أن تكون على دراية بمبادئ برمجة الجافا.

الكورس متاح مجانًا ويمكنك الإلتحاق به من هنا مباشرة، ولكن إذا أردت أن تحصل على شهادة معتمدة يجب عليك سداد 49 دولار.

2- الأمن الإلكتروني ونطاقاته العشرة Cybersecurity and Its Ten Domains

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هذا الكورس مقدم من مؤسسة أمريكية تسمى University System of Georgia وهي وكالة تضم 26 مؤسسة للتعليم العالي بولاية جورجيا الأمريكية، والكورس مصمم للمبتدئين في عالم الأمن الإلكتروني.

هذا الكورس لا يتطلب وجود سابق معرفة بمجال أمن المعلومات، كما يقوم بتوجيه الدارسين إلى مراجع مفتوحة مجانية لتعلم المزيد عن نطاقات هذا المجال الواعد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إدارة المخاطر و التشفير وأمن الشبكات وبنية أمن المعلومات وغيرها الكثير.

الكورس سيحتاج منك تكريس 8 ساعات تقريبا لمطالعة المحتوى التعليمي الخاص به وذلك على مدار 4 أسابيع، وهو متاح مجاناً ويمكنك الإلتحاق به من هنا مباشرة، ولكن الحصول على شهادة إتمام الكورس يتطلب دفع 49 دولار.

3- دليل المطورين لإنترنت الأشياء A Developer’s Guide to the Internet of Things

كما هو الحال مع المجالين السابقين يعتبر مجال إنترنت الأشياء أحد أهم المجالات الواعدة في عالم التقنية، وقد قامت شركة IBM بتوفير المحتوى التعليمي لهذا الكورس على منصة كورسيرا، وللعلم فإنه يتطلب معرفة سابقة بمجال البرمجة، كما يتطلب تكريس 30 ساعة تقريبًا على مدار 4 أسابيع لإتمامه.

الهدف من هذا الكورس هو تدريب الدارسين على تطوير حلول لتقنيات إنترنت الأشياء بحيث تقوم بتجميع البيانات من الأجهزة الموثوقة وإرسالها إلى منصة سحابية ليتم الإستفادة منها بعدة طرق.

الكورس متاح مجانًا على منصة كورسيرا ويمكنك التسجيل للإلتحاق به من هنا مباشرة، ولكن إذا كنت تريد الحصول على شهادة إتمام الكورس فسيتوجب عليك سداد 79 دولار.

ملحوظة: الكورسات الثلاثة المذكورة بالأعلى متاح بها خيار المساعدة المالية Financial Aid والذي يقدم إعفاءات مالية للدارسين الغير قادرين على سداد تكلفة الحصول على شهادات إتمام الكورسات، حيث يقومون بملء بعض البيانات ثم تتم مراجعتها بواسطة الموقع خلال فترة 15 يومًا وبعد ذلك يتم تحديد موقف الدارس واستحقاقه للإعفاء المالي.