كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “CARBONARA” قلم رصاص من ألياف الكربون

متابعة-سنيار: قامت “BoO Barcelona” في أسبانيا بإنشاء حامل رصاص جديد أو قلم رصاص مبني مصنوع من ألياف الكربون، مما يوفر أداة رسم سهلة الاستخدام.

قلم رصاص كاربونارا هو حامل الرصاص الأول الذي تم إنتاجه فقط من ألياف الكربون.

وقال مطورو القلم: “قلم رصاص Carbonara لا يملك أي آليات ويعمل من خلال ثني ألياف الكربون 3K sarga مع اتجاه ثنائي للألياف والألومنيوم 5000 serie، وعندما تضغط على ألياف الكربون فإنه يفتح ويخرج الرصاص وعندما تتوقف عن الضغط، فإنه يغلق”

قلم رصاص Carbonara متاح للدعم على Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 55 يورو أو 49 جنيه استرليني، ومن المتوقع أن يتم شحنه خلال مارس 2019.