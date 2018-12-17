شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيمة الشركة المطورة للعبة "بوكيمون جو" تصل إلى 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "نيانتيك" المطورة للعبة "بوكيمون جو" تبلغ قيمتها الآن أربعة مليارات دولار، وذلك بعد الجولة الأخيرة من الاستثمارات التى بلغت 200 مليون دولار، وتمكنت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite من الاستحواذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات هذا العام حيث جمعت فى الجولة الأخيرة دعم رفع قيمتها إلى 15 مليار دولار.



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وتلاحظ فوربس أن قيمة Epic Games كانت 660 مليون دولار فى عام 2012، فى الوقت الذى أعلنت الشركة فيه عن فورنيت لأول مرة، وكانت متاحة بشكل مختلف تمامًا عما هى عليه اليوم.

يذكر أن فى العام الماضي، جمعت "نيانتيك" 200 مليون دولار، وتم تقدير قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار، وهذا يدل على أن المستثمرين لا يزال لديهم أمل كبير فى الشركة حتى بعد انخفاض شعبية بوكيمون جو.

ولا تزال Pokémon Go واحدة من أفضل 200 تطبيق فى الولايات المتحدة من حيث عدد التحميلات، ولكن لا تسيطر على المشهد كما فعلت منذ عامين.