تكنولوجيا: هذه الأجهزة حصلت على شهادة نتفلكس للبث بدقة HD و HDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفظ خدمة نتفلكس بقائمة من الهواتف المحمولة التي لديها إمكانية بث مقاطع الفيديو بدقة HD او HDR، حيث تقوم الخدمة بترخيص النماذج التي يمكنها عرض المحتويات بهذه الدقة. واليوم، وفقًا لموقع Android Police، لقد تم إضافة بعض الأجهزة إلى هذه القائمة.

لعرض محتويات نتفلكس بدقة عالية، من الضروري ان يكون هاتفك مزود بشاشة تدعم دقة 720 بكسل أو أعلى، ويجب ان يتضمن اشتراك نتفلكس الخاص بك البث بدقة عالية، كما ان سرعة تنزيل البيانات على الهاتف يجب ان تكون 5 ميجابت في الثانية أو أعلى، وأخيرًا يجب ان تكون جودة البث مثبتة على “عالية” او “تلقائية”.

ومن بين الأجهزة التي تم اعتمادها من قبل نتفلكس للبث بدقة HD:

هواوي Mate 20 (LYA-AL00، LYA-AL10، LYA-TL00، LYA-L09، LYA-L29، LYA-L0C، LYA-AL00P، HMA-TL00، HMA-AL00، HMA-L09، HMA-L29، EVR-AL00، EVR-TL00، EVR-L29)

LG Q9 One (LM-Q927L)

LG X5 (X5-LG)

Sony Xperia XZ3 (SOV39، SO-01L، 801SO)

الهواتف المدعومة بشريحة HiSilicon Kirin 710 او HiSilicon Kirin 980

والهواتف التي حصلت على دعم بث محتويات نتفلكس بدقة HDR10:

هواوي Mate 20

LG X5

LG Q9 One

من المهم ان تعرف ان ليست جميع محتويات نتفلكس سواء الأفلام او المسلسلات متوفرة بدقة HD او HDR. كما يجب ان يكون لديك أحدث إصدار من التطبيق على هاتفك للحصول على أفضل النتائج. أيضًا، يجب ان تتأكد من ان اتصال Wi-Fi الخاص بك يسمح بعرض الفيديوهات بدقة HD او HDR.

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