كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفظ خدمة نتفلكس بقائمة من الهواتف المحمولة التي لديها إمكانية بث مقاطع الفيديو بدقة HD او HDR، حيث تقوم الخدمة بترخيص النماذج التي يمكنها عرض المحتويات بهذه الدقة. واليوم، وفقًا لموقع Android Police، لقد تم إضافة بعض الأجهزة إلى هذه القائمة.
لعرض محتويات نتفلكس بدقة عالية، من الضروري ان يكون هاتفك مزود بشاشة تدعم دقة 720 بكسل أو أعلى، ويجب ان يتضمن اشتراك نتفلكس الخاص بك البث بدقة عالية، كما ان سرعة تنزيل البيانات على الهاتف يجب ان تكون 5 ميجابت في الثانية أو أعلى، وأخيرًا يجب ان تكون جودة البث مثبتة على “عالية” او “تلقائية”.
ومن بين الأجهزة التي تم اعتمادها من قبل نتفلكس للبث بدقة HD:
- هواوي Mate 20 (LYA-AL00، LYA-AL10، LYA-TL00، LYA-L09، LYA-L29، LYA-L0C، LYA-AL00P، HMA-TL00، HMA-AL00، HMA-L09، HMA-L29، EVR-AL00، EVR-TL00، EVR-L29)
- LG Q9 One (LM-Q927L)
- LG X5 (X5-LG)
- Sony Xperia XZ3 (SOV39، SO-01L، 801SO)
- الهواتف المدعومة بشريحة HiSilicon Kirin 710 او HiSilicon Kirin 980
والهواتف التي حصلت على دعم بث محتويات نتفلكس بدقة HDR10:
- هواوي Mate 20
- LG X5
- LG Q9 One
من المهم ان تعرف ان ليست جميع محتويات نتفلكس سواء الأفلام او المسلسلات متوفرة بدقة HD او HDR. كما يجب ان يكون لديك أحدث إصدار من التطبيق على هاتفك للحصول على أفضل النتائج. أيضًا، يجب ان تتأكد من ان اتصال Wi-Fi الخاص بك يسمح بعرض الفيديوهات بدقة HD او HDR.
المصدر
اعلان
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الأجهزة حصلت على شهادة نتفلكس للبث بدقة HD و HDR على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التقنية بلا حدود وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التقنية بلا حدود ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .