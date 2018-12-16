تكنولوجيا: مقارنة بين هاتف هواوي Mate 20 Pro وهاتف Galaxy Note 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتمتع هاتف Mate 20 Pro من هواوي بكل الميزات الرئيسية التي يمكن الحصول عليها؛ ثلاثة كاميرات، تصميم رائع، شاشة ضخمة، أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد، مع معالج مذهل بتقنية تصنيع 7 نانومتر.

في الجهة المقابلة هناك هاتف جالكسي نوت 9 الذي يتمتع بسمعة غنية من بين جميع الهواتف الذكية ويمتاز بقلم S Pen المميز وكاميرا الذكاء الاصطناعي الخاصة به وعُمر بطاريته القوي.

وبعد تجربة الهاتفين، إليكم هذه المقارنة السريعة التي سنحاول من خلالها تسليط الضوء على أبرز الخصائص في هذين الجهازين:

هاتف Mate 20 Pro هاتف Galaxy Note 9 السعر 880 دولار (لإصدار 128 جيجابايت) 1200 دولار (لإصدار 256 جيجابايت) 999 دولار (لإصدار 128 جيجابايت) 1249 دولار (لإصدار 512 جيجابايت) المعالج Kirin 980 Snapdragon 845 نظام التشغيل Android Pie مع واجهة مستخدم EMUI 9.0 Android Oreo 8.1 الشاشة AMOLED بحجم 6.39 بوصة ودقة 3120 × 1440 بكسل Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة 2960 × 1440 بكسل الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت 6 جيجابايت، 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، 256 جيجابايت 128 جيجابايت، 512 جيجابايت بطاقة microSD HUAWEI Nano SD Card يوجد حتى سعة 512 جيجابايت الكاميرا الخلفية 40 ميجابكسل للعدسة الرئيسية (f/1.8) 8 ميجابكسل للعدسة المقربة (f/2.4) 20 ميجابكسل للعدسة واسعة الزاوية (f/2.2) 12 ميجابكسل للعدسة الرئيسية (f/1.5) 12 ميجابكسل للعدسة الثانوية (f/2.4) الكاميرا الامامية 24 ميجابكسل (f/2.0) 8 ميجابكسل (f/1.7) سعة البطارية 4200 مللي امبير 4000 مللي أمبير معيار مقاومة المياه IP68 IP68 الألوان الزهري، الأزرق، الأخضر، الشفق، الاسود الشفق، الأزرق، الاسود الحجم 6.2 × 2.8 × 0.33 بوصة 6.3 × 3 × 0.34 بوصة الوزن 189 جرام 201 جرام

التصميم

يختلف تصميم الهاتفيين عن بعض، حيث يحتوي Mate 20 Pro على نتوء بأعلى الشاشة، في حين لا يوجد أي نتوء بجالكسي نوت 9.

حيث تظل سامسونج محتفظة بتصميم الشاشة الكامل، في حين تتجه الشركات الأخرى مثل هواوي إلى تصميم النتوء الذي استخدمته أبل لأول مرة مع آيفون X.

ولقد تم تزويد هاتف Mate 20 Pro بخاصية فتح قفل الشاشة من خلال التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه، وذلك عبر رصد وجه المستخدم بإسقاط ألف نقطة بالأشعة تحت الحمراء، مما يتيح للجهاز إمكانية قراءة وجه المستخدم بدقة فائقة مع توفير معلومات كاملة حول عمق ملامح الوجه.

تستخدم سامسونج مستشعر البصمة مع جالكسي نوت 9 وهو موجود بالجزء الخلفي من الهاتف، ويوجد أيضًا خاصية التعرف على الوجه، في حين تستخدم هواوي مستشعر البصمة الموجود تحت الشاشة مع Mate 20 Pro.

ولقد عملت شركة هواوي على تصميم Mate 20 Pro بشكل أنيق، فهو يتوفر بعدة ألوان متدرجة مختلفة بما في ذلك اللون الشفق، ويأتي الجزء الخلفي من الهاتف بلمسة زجاجية أنيقة.

من اهم الميزات الموجودة بهاتف هواوي هو إعداد الكاميرا الثلاثي الموجود بالخلف على شكل مربع.

أما عن تصميم جالكسي نوت 9، فلا يوجد أي شيء جديد، حيث انه يشبه أي هاتف سامسونج تم إطلاقه في السنوات الماضية. وعلى الرغم من ذلك، يتميز نوت 9 بتصميم زجاجي جميل مع شاشة منحنية.

الشاشة

تأتي شاشة هاتف Mate 20 Pro من نوع AMOLED بحجم 6.39 بوصة ودقة 3120 × 1440 بكسل، في حين تأتي شاشة جالكسي نوت 9 من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة 2960 × 1440 بكسل.

الكاميرا

يأتي هاتف هواوي بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية مخصصة للتقريب بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى كاميرا ثالثة واسعة الزاوية بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

في حين يوفر هاتف جالكسي نوت 9 إعداد كاميرا مزدوج من الخلف بدقة 12 ميجابكسل، وتشتمل الكاميرا فتحة مزدوجة ميكانيكية تعمل للسماح بدخول المزيد من الضوء لالتقاط صور في الظلام.

يعتمد كل من Mate 20 Pro وجالكسي نوت 9 على الذكاء الاصطناعي مع الكاميرا لكي تبدو الصور فائقة الوضوح. حيث يتضمن نوت 9 ميزة تحسين المشاهد التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن إيقافها، في حين يمكن إيقاف هذه الميزة مع Mate 20 Pro يدويًا. ومن الجدير بالذكر ان شركة هواوي كانت اول من أطلقت خاصية الذكاء الاصطناعي مع هاتفها الذكي.

الأداء

يستخدم هاتف Mate 20 Pro معالج Kirin 980 الخاص بشركة هواوي بتقنية تصنيع 7 نانومتر، ويتنافس هذا المعالج مع معالج A12 Bionic من أبل، حيث انه يعمل بسرعة فائقة وأداء ممتاز.

ويوفر معالج Kirin 980 تحسينات بنسبة 20 بالمائة في السرعة و 20 بالمائة في كفاءة استهلاك الطاقة و 45 بالمائة في تحسين أداء الألعاب.

ومع معالج Kirin 980، يمكننا القول ان Mate 20 Pro يفوز على جالكسي نوت 9 في هذه النقطة.

عمر البطارية

يحتوي جالكسي نوت 9 على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي تستمر في العمل حتى 11 ساعة، في حين يحتوي هاتف Mate 20 Pro على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير والتي تستمر في العمل لمدة أطول من 11 ساعة.

ويأتي Mate 20 Pro مع تقنية SuperCharge للشحن السريع بقوة 40 واط والتي تقوم بشحن البطارية من %0 إلى %70 خلال 30 دقيقة. في حين تعمل تقنية الشحن السريع مع جالكسي نوت 9 على شحن الهاتف حتى %50 خلال نصف ساعة.

كما يتميز Mate 20 Pro بميزة اخري، وهي ميزة الشحن اللاسلكي العكسي المزدوج، اي انه يمكن استخدامه كمنصة شحن Qi لاسلكي، حيث تم وضع هاتف آيفون X على هاتف Mate 20 Pro ومن ثم بدأ الهاتف بالشحن. بالتأكيد لن يساعد ذلك في تطويل عمر البطارية، ولكنه من شأنه ان يجعل الهاتف أكثر تميزًا.

السعر

لقد تم إطلاق هاتف Mate 20 Pro في السوق السعودي منذ شهر بسعر 3299 ريال سعودي لإصدار 6 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما تم إطلاق نوت 9 منذ عدة أشهر بسعر 3099 لنفس الإصدار.

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