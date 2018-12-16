علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا ترسل ديدان للفضاء وأبل تطلق خدمة للأخبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم الكثير من الأحداث والأخبار التكنولوجية المهمة، إذ يعرف قطاع التكنولوجيا بطبيعته المتجددة والمتغيرة، وقضاياه المستمرة التى يستمر صداها لأيام طويلة، وفيما يلى أهم ما ظهر الأحداث التى شغلت العالم اليوم.

ناسا ترسل "ديدان" إلى الفضاء لمنع الرواد من فقدان وزنهم

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شركة روكيت لاب النيوزيلندية تطلق 13 قمرا صناعيا صغيرا إلى الفضاء

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بعد تعرض أمازون للانتقادات.. جوجل تمتنع عن بيع أجهزة التعرف على الوجه

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انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة %3 فى 2018 لتعود للنمو بـ2019

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تقرير: أبل تطلق خدمتها الجديدة للأخبار بداية من 2019

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7 مزايا جديدة تصل لتطبيق واتس آب قريبًا.. تعرف عليها

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فيس بوك تعيد توزيع الفريق المختص بتطوير تكنولوجيا قراءة الأفكار

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