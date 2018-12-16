الرئيس التنفيذي لشركة Asus يتنحى عن منصبه في ظل إعادة هيكلة إدارية و استراتيجية للشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت عملاقة التكنولوجيا Asustek بأن مديرها و رئيسها التنفيذي Jerry Shen سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية شهر ديسمبر الحالي، و ذلك في ظلّ تغييرات إدارية كبيرة تهدف إلى إعادة تركيز تجارة الأجهزة الذكية للشركة ضمن قطاع انترنت الأشياء.

رئاسة الشركة لن تذهب لشخص واحد بعد جيري شين بل سيتقاسمها كل من SY Hsu و Samson Hu. الأول هو المدير الحالي لقسم الحواسب الشخصية و الثاني هو المسؤول عن خدمة العملاء للشركة عالمياً. Asus أكّدت أن مجلس الإدارة وافق على نموذج الرئاسة المشتركة في ظلّ اعتقاده أن الثنائي يستطيع العمل سوياً بشكل جيد. فيما يتعلق بتجارة الأجهزة الذكية أكدت Asus أن تركيزها سيكون على المُستخدم المحترف و مُحبي ألعاب الفيديو.

من جهة أخرى، سيقوم شين بافتتاح شركة جديدة تتخصص في إنترنت الأشياء، و ستقوم Asus بالاستثمار في هذه الشركة عن طريق شراء 30% من أسهمها.