Playstation 4 يتصدر مبيعات نوفمبر في السوق الأمريكي بحسب التسريبات

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فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب التسريبات من المُستخدم Magicpork على الشبكة، فقد حققت جميع أجهزة الألعاب مبيعات قوية في السوق الأمريكي لشهر نوفمبر الماضي، و على أية حال، فقد انخفضت مبيعات جميع الأجهزة نسبياً، إلا جهاز Nintendo Switch الذي حقق قفزة كبيرة عن نوفمبر 2017.
مبيعات البلايستيشن الرابع تراجعت بنسبة 13% عن العام الماضي، و هذا يعني أن الجهاز باع ما يقارب 1.48 مليون وحدة متفوقاً على بقية المنافسين من ناحية عدد الوحدات المباعة. المنافسون كانوا قريبين جداً، جهاز Nintendo Switch ارتفعت مبيعاته بنسبة 75% مقارنة مع نوفمبر 2017، و هذا يعني أنه باع نحو 1.36 مليون وحدة في نوفمبر الماضي.
حتى جهاز مايكروسوفت المنزلي Xbox One نجح في الحفاظ على زخم قوي في المبيعات، و لم تتراجع مبيعاته سوى بنسبة 3%، مع أن نوفمبر من العام الماضي شهد إطلاق Xbox One X، و هذا يعني أن الجهاز باع نحو 1.34 مليون وحدة أيضاً.
فيما يتعلق بجهاز ننتندو المحمول 3DS فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 39%، و من الواضح أن الجهاز لم يعد بمقدوره المواصلة طويلاً في الأسواق.
البلايستيشن4 هو المتصدر لمبيعات السوق الأمريكي في 2018 حتى لحظة كتابة هذه السطور و قد ينتهي به المطاف للفوز في السوق الأمريكي في هذا العام لكن هذا لن يُحسم بصورة نهائية إلا بعد تقرير مبيعات ديسمبر، الفارق ليس كبيراً بين البلايستيشن4 و الننتندو سويتش و شهر ديسمبر سيكون الفيصل بين الاثنين بسبب قوة ننتندو في موسم الأعياد و صدور لعبة سوبر سماش التي تحقق نجاحات ضخمة.
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