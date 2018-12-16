شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث للسوشيال ميديا مع بداية 2019؟ تحول بإنستجرام وتنظيم لـ"فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب عام 2018 من نهايته، وبدأت التوقعات والتنبؤات تظهر لما سيشهده عالم التكنولوجيا خلال عام 2019 المقبل، خاصة أن هناك العديد من التغيرات التى جرت على مدار العام، والتى أشارت إلى وجوب إجراء تغيرات وتحديثات، وفيما يلى نرصد لك ما يتوقعه المحللون لشكل عالم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى خلال العام المقبل.

يتوقع Monte Thigpen أن يحدث تغييرًا كبيرًا فى الشبكات الاجتماعية ولن يكون عدد المستخدمين أمرًا مضمونًا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، كما يرى المحلل "نيك شارما" أن 2019 سيشهد عودة الدردشة الجماعية، ويقول ديف سميث أن شركات مثل أبل أو جوجل ستحاول مجددًا المنافسة فى مجال الشبكات الاجتماعية.

تغيرات فى السياسة

يقول المحللون إن رؤساء الدول سوف يستخدمون الاضطرابات والأحداث الخطيرة كذريعة لفرض سيطرة على فيس بوك، ومن الممكن أن تفرض بعض الدول قيود عليه، أو حظره من بلدهم تمامًا، ويتنبأ بريت كارمايكل أننا سنرى خطوات تجاه تنظيم الخصوصية.

فيس بوك

يتوقع كين جولدشول انخفاضًا فى الاستخدام فى أمريكا الشمالية، ويتكهن براندون أرفاى بإطلاق نسخة مدفوعة من الموقع، بالإضافة إلى أن التراجع المتواضع فى عدد المستخدمين سيؤدى إلى تحسين بعض المشكلات مثل التداخل الأجنبى والأخبار الكاذبة.

إنستجرام

يتنبأ مات وود بأن Institeram سيعانى من خرق خطير للبيانات، وستكشف الصحافة العديد من مواطن الضعف فى تطبيق الصور الأكثر شعبية، بشكل يجعله مماثل لحالة فيس بوك الحالية، وعلى الجانب الآخر يقول Tu-Lam Pham إنه سيكون عامًا ناجحًا على Instagram من حيث التسوق.

تويتر

يتنبأ المحللون بأن "تويتر" سيدخل العشرات من تغييرات واجهة المستخدم المثيرة للجدل ولن ينطوى أى منها على زر التعديل، ويقول كيفن ميدلتون إنه سيتم سحب تويتر من متجر التطبيقات على خلفية محتوى البالغين.

يوتيوب

يتنبأ المحللون أن يكون هناك المزيد من المحتوى المتسلسل الطويل على يوتيوب خلال 2019، مثل المسلسلات والأفلام التى تضم إعلانات، بالإضافة إلى التغلب على بعض المشكلات المتعلقة بالمحتوى المخالف.

سناب شات

تتنبأ Cunningham بأن 2019 سيكون عام صعب بالنسبة لـ سناب شات، خاصة فى ظل المنافسة القوية التى يواجهها تلك الفترة من فيس بوك وإنستجرام.