شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تمنع باحثى التكنولوجيا السفر لأمريكا إلا للضرورة القصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت تعليمات لباحثى التكنولوجيا فى الصين بعدم السفر إلى الولايات المتحدة إلا إذا كانت هناك حاجة ضرورية للغاية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، وقال مصدر لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: إن العاملين فى قطاعات التكنولوجيا الحساسة تلقوا التحذير بعد اعتقال مسؤول تنفيذى صينى فى كندا.

وطلب من العاملين فى إحدى وكالات الأبحاث إزالة أى بيانات حساسة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى إذا كان السفر إلى الولايات المتحدة أمرًا ضروريًا، ويأتى هذا التحذير بعد طلب مماثل من شركة سيسكو الأمريكية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات إلى بعض موظفيها، والذى طلب منهم عدم السفر غير الضرورى إلى الصين.

ومنذ ذلك الحين قالت شركة سيسكو: إن البريد الإلكترونى لموظفيها "تم إرساله عن طريق الخطأ"، وألغت الولايات المتحدة بالفعل تأشيرات دخول متعددة السنوات لبعض الباحثين الصينيين المتخصصين فى العلاقات الصينية الأمريكية.

وأثيرت التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم فى وقت سابق من الشهر الحالى عندما اعتقلت السلطات الكندية منج وانتشو المسؤول المالى الرئيسى فى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوى" بناء على طلب من المحققين الأمريكيين.