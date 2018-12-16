تكنولوجيا: رصد تصميم هاتف Pixel 3 Lite المرتقب في تسريبات جديدة مصورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات مصورة جديدة لحافظة هاتف Pixel 3 Lite المرتقب، حيث تكشف الصور عن التصميم المتوقع لهاتف جوجل مع بعض الإختلاف في التصميم عن التسريبات السابقة.

العديد من التسريبات والصور التي نشرت حول هاتف جوجل المنتظر Pixel 3 Lite، ومن جديد رصدت تسريبات مصورة لحافظة للهاتف والتي تختلف بشكل بسيط عن التسريبات الأولى التي نشرت في شهر نوفمبر.

وقد جاءت هذه التسريبات لهاتف Pixel Lite عبر واحدة الشركات المصنعة لحافظات الهاتف، حيث يظهر تصميم الهاتف باثنان من كاميرات السيلفي في الجهة الأمامية من تصميم الهاتف، بينما تتطابق المواصفات الأخرى مع التسريبات السابقة، من التصميم المميز بالحواف الكبيرة نسبياً في الجزء العلوي والسفلي من الجهة الأمامية.

كما تؤكد هذه التسريبات على تصميم يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، إلى جانب كاميرة خلفية واحدة، ويأتي زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في جانب الهاتف، ومدخل سماعات 3.5مم في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، ومنفذ USB C في أسفل الهاتف.

وقد كشفت التسريبات حتى الآن عن بعض مواصفات هاتف Pixel 3 Lite الذي يضم شاشة 5.5 إنش، كما يأتي بقياسات 151.3 في 70 في 8.2مم، ويتميز الهاتف بسماكة 9مم، كما تقدم الشاشة جودة عرض HD بلس، مع أبعاد 18.5:9.

ومن المتوقع أيضاً أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 670، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، ويضم بطارية 2915 mAh.

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