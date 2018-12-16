تكنولوجيا: جهاز Switch سيحصل على إصدار نتفلكس للقصص المصورة في 17 ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل فكرت يومًا في ان تحول جهاز Switch الخاص بك من جهاز للألعاب إلى جهاز لقراءة القصص المصورة؟ هذا ما فكر فيه تطبيق InkyPen، حيث سيقوم بإطلاق اشتراكًا للقصص المصورة في 17 ديسمبر والذي سيصل أولًا إلى خدمة نتفلكس على Switch.

فسيتم تقديم الآلاف من القصص المصورة ​​المستقلة ​(مع المانغا فيما بعد) على الجهاز مقابل 8 دولارات في الشهر. وستركز الخدمة الأولية على القراء ة باللغة الإنجليزية، ومن ثم سيتم توفير معظم لغات العالم.

ويخطط تطبيق InkyPen لدعم منصات أخرى في المستقبل، ولكن لم يتم ذكرها بعد.

وبالطبع لن تتنافس هذه النسخة مع أمثال Comixology من حيث المقياس، فإنها لا تستهدف الأشخاص الذين يركزون على المحتويات السائدة، حيث ان شاشة Switch ذات 6.2 بوصة قد تكون غير مثالية الحجم لقراء القصص المصورة مثل الأجهزة اللوحية، ولكنها يمكن ان تناسب الأطفال الذين لا يستخدمون أي أجهزة سوي Switch، ناهيك عن أي شخص قد يود الاستمتاع بهذه القصص بين الألعاب.

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