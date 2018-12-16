المطورون سيحصلون على 90% من العائدات إذا نشروا ألعابهم على متجر Discord

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الحملة الضخمة التي قام بها متجر Epic، و التي ركزت على توفير حصة للمطورين بقيمة 88% من عائدات الألعاب التي يتم بيعها عن طريق متجرهم، كان لها أثر بليغ على المنافسين.

Discord أكّدت أنها ستوفر 90% من العائدات للمطورين، و ستكتفي بالحصول على 10% فقط مما يتم بيعه عن طريق متجرها ابتداءً من العام القادم 2019!

مع ضخامة السوق الرقمي للألعاب و قوته التي تتزايد عاماً بعد عام، يبدو أن الجميع يُريد أن يأكل حصته من الكعكة.