أجهزة NES Classic و SNES Classic ستتوفر حتى نهاية موسم الأعياد

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد ريجي فيز-امي رئيس شركة ننتندو في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أجهزة الشركة الكلاسيكية أو المصغرة، Nintendo Entertainment System و Super Nintendo Entertainment System، متوفرة في الأسواق فقط حتى نهاية العام الحالي.

هذا يعني ضمنياً أن هذه الأجهزة ليست قيد الإنتاج حالياً، و أن ننتندو لا تُخطط لبيع المزيد منها في العام القادم. ريجي أكّد بأن المنصة الوحيدة لتجربة ألعاب ننتندو الكلاسيكية بصورة رسمية بالمضي قدماً، هي Nintendo Switch Online.

بما أن ألعاب NES هي الوحيدة التي تتوفر حالياً على خدمة الشبكة على السويتش، فإن هذا يعني بالتأكيد أن ألعاب السوبر ننتندو قادمة أيضاً.

حسناً، ماذا عن Nintendo 64 Classic، و الذي تناقلته الإشاعات كثيراً في الفترة الماضية؟

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