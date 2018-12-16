عدة التطوير لجهاز الجيل الجديد من الإكس بوكس تحمل الاسم الرمزي “Anaconda”

فاطمة أيت طالب - دبي - مايكروسوفت تعمل بجد و اجتهاد من أجل تطوير الجيل الجديد من أجهزة الإكس بوكس المنزلية، هذا مؤكد رسمياً، و هناك تسريبات موثوقة تؤكد أن مايكروسوفت ستقوم بإطلاق جهازين، أحدهما سحابي، و الآخر تقليدي.

حسناً، يعود الإعلامي المقرب من مايكروسوفت Jez Corden لتقديم معلومة جديدة مثيرة للاهتمام، فهو يذكر أن عدة التطوير للجيل الجديد من الإكس بوكس تحمل الاسم الرمزي “Anaconda”، و الأناكوندا هي نوع من الأفاعي الضخمة التي تعيش في أمريكا الجنوبية.

يُذكر بأن عدة التطوير لجهاز Xbox One X حملت اسم Chuckwalla، أما عدة تطوير Xbox One فقد حملت الاسم Durango.