- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - مايكروسوفت تعمل بجد و اجتهاد من أجل تطوير الجيل الجديد من أجهزة الإكس بوكس المنزلية، هذا مؤكد رسمياً، و هناك تسريبات موثوقة تؤكد أن مايكروسوفت ستقوم بإطلاق جهازين، أحدهما سحابي، و الآخر تقليدي.
حسناً، يعود الإعلامي المقرب من مايكروسوفت Jez Corden لتقديم معلومة جديدة مثيرة للاهتمام، فهو يذكر أن عدة التطوير للجيل الجديد من الإكس بوكس تحمل الاسم الرمزي “Anaconda”، و الأناكوندا هي نوع من الأفاعي الضخمة التي تعيش في أمريكا الجنوبية.
يُذكر بأن عدة التطوير لجهاز Xbox One X حملت اسم Chuckwalla، أما عدة تطوير Xbox One فقد حملت الاسم Durango.
شكرا لقرائتكم خبر عن عدة التطوير لجهاز الجيل الجديد من الإكس بوكس تحمل الاسم الرمزي “Anaconda” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة إلكتروني وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي إلكتروني ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .