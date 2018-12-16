جهاز Playstation Classic باع 120 ألف وحدة في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت آخر البيانات من وكالة Media Create اليابانية بأن جهاز سوني الكلاسيكي Playstation Classic قد تمكّن من بيع 120 ألف وحدة في السوق الياباني خلال أسبوع الإطلاق.

هذا الرقم جيد نسبياً إلا أنه ربما ليس بالضخامة التي كانت تطمح إليها سوني، و للمقارنة فقد تمكن جهاز الفاميكوم الكلاسيكي من ننتندو من بيع 261 ألف وحدة لنفس الفترة الزمنية، أما جهاز السوبر فاميكوم الكلاسيكي فقد تمكن من بيع 340 ألف وحدة و شهد إقبالاً قوياً للغاية.

على أية حال، لا شك أن جهاز Playstation Classic سيواصل تحقيق المبيعات الجيدة في الأسابيع القادمة.