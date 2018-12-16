إشاعة: جهاز Switch جديد قادم في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن نية ننتندو بإصدار جهاز Switch مُحسن في 2019، المرة الأولى كانت عن طريق تقرير من صحيفة WSJ، و الآن نحصل على أنباء جديدة من Gaming Intel، الذين سبق لهم تسريب عدة أخبار صحيحة عن ننتندو في السابق، تتضمن مواعيد حلقات Nintendo Direct.

هذه الأنباء تؤكد ما ذكره تقرير WSJ سابقاً بأن السويتش سيحصل على نموذج جديد في 2019، و يؤكد الموقع من مصادره الخاصة أن الجهاز الجديد يضع زيادة المساحة الداخلية كأحد أهم الأولويات، خاصة مع زيادة المبيعات الرقمية على الجهاز مقارنة مع أجهزة ننتندو السابقة.

الشاشة ستحصل على تحسينات كذلك لتكون أكثر سطوعاً و أكثر استرشاداً في استهلاك الطاقة. على أية حال، من غير الواضح إن كان هناك أي ترقية على العتاد في الوقت الحالي، و موعد الصدور مرجح للنصف الثاني من العام القادم 2019.

تبقى هذه الأنباء غير مؤكدة حتى تُعلن ننتندو عن نموذج جديد رسمياً.