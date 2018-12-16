تكنولوجيا: تقنية شحن OnePlus 6T McLaren قد تستبدل تقنية شحن وان بلس السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة وان بلس إصداراها الخاص من هاتف OnePlus 6T McLaren مع شاحن Warp Charge 30 بقدرة على شحن الهاتف حتى 50% في 20 دقيقة فقط، وقد أشارت توقعات جديدة إلى أن وان بلس تقدم نظام الشحن ذاته للإصدارات القادمة.

قدمت شركة وان بلس الإصدارات السابقة من الهواتف الذكية مع تقنية الشحن السريع التي عرفت بDash Charge، إلا أن التوقعات تشير إلى أن وان بلس تقدم شاحن Warp Charge الذي جاء مع الإصدار الخاص OnePlus 6T McLaren للإصدارات القادمة.

وقد جاء هاتف OnePlus 6T McLaren بمجموعة مميزة من المواصفات والتي من بينها ذاكرة عشوائية 10 جيجا بايت رام، إلا أن شاحن Warp Charge 30 كان أحد أهم المميزات التي اختصت بها وان بلس هذا الإصدار.

وتختلف تقنية شاحن OnePlus 6T McLaren عن الإصدارات السابقة من وان بلس التي تميزت بتقنية الشحن السريع Dash Charge، عن نظام شحن Warp Charge حيث يمكن للأخير تمرير تيار أكثر من الشاحن السريع، كما يعمل على تحويل الحرارة وإدارة الطاقة في المحول نفسه.

كما تدعم وان بلس شاحن Warp Charge 30 بمعايير حماية تضمن من خلالها عدم توزيع الحرارة في أنحاء الهاتف، بل أن الحرارة الأكبر تتركز في محول الشاحن بينما ينتقل جزء بسيط من الحرارة إلى الهاتف، أيضاً تم تصميم بطارية الهاتف بعدد 8 من الطبقات لدعم تبريد البطارية.

يذكر أن المميزات التي قدمت مع شاحن Warp Charge 30 تدعم هاتف OnePlus 6T McLaren بشكل خاص بميزة الشحن السريع، إلا أن نظام الشاحن لن يأتي بالسرعة ذاتها إذا ما إستخدم مع الإصدار الأصلي من الهاتف OnePlus 6T.

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