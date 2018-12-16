تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Huawei P30 مع ثلاث كاميرات خلفية وثقب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة لهاتف هواوي المرتقب P30، تكشف عن تصميم يضم الكاميرة المدمجة في الشاشة، مع ثلاث كاميرات خلفية.

تنطلق في بداية عام 2019 الإصدارات المميزة من عمالقة تصنيع الهاتف، وهواوي أيضاً هي أحد الشركات التي تقدم إصدارها المميز P30 العام المقبل، والذي رصد في صور جديدة مع تصميم يضم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

وقد قدمت العملاق الصيني هاتف P20 Pro خلال هذا العام مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، لذا تشير التوقعات إلى أن هاتف P30 Pro سيأتي العام المقبل بمزيد من الكاميرات في تصميم الكاميرة الرئيسية، ومع ظهور التسريبات المصورة الأولى لهاتف P30 مع إعدادات ثلاثية للكاميرة، قد يضم الإصدار الأعلى P30 Pro إعدادات رباعية في الكاميرة.

يذكر أن التسريبات المصورة نشرت عبر Ben Geskin في تغريدة على تويتر، إلا أن توقعات Ice Universe تشير إلى أن مع الشاشات LCD لإصدارات هواوي قد لا يأتي تصميم الإصدار القادم بثقب في الشاشة، إلا أن هاتف Nova 4 هو أحد الهواتف التي تأتي بتصميم كاميرة مدمجة في الشاشة مع لوحات LCD أيضاً لذا علينا أن نترقب تسريبات جديدة للتأكيد على تصميم إصدار هواوي القادم P30.

المصدر

اعلان

