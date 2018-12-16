موجة جديدة من الطقس السيء تضرب البلاد.. أمطار وشبورة بهذه المناطق.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، سيكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف لـ3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر لـ2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الهيئة تحذر من موجة جديدة من الطقس السيء

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أن الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، بواقع 3 درجات، وسيكون هناك سحبا منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها أمطارا خفيفة على أقصى الساحل الشمالى للبلاد، الأحد.

كما توقع عبد العال سقوط أمطار على السواحل الشمالية بالكامل الاثنين، محذرا من وجود شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية تصل إلى حد الضباب.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 12