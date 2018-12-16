شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة %3 فى 2018 لتعود للنمو بـ2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة الأبحاث السوقية IDC، أنه من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم بنسبة %3 خلال العام الجارى 2018، على أن تعود للنمو مرة أخرى بداية من 2019، وعلى الرغم من الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، تقول IDC إنها تعتقد أن التطورات المستمرة من الأسواق الناشئة، جنبا إلى جنب مع جهود شبكات الجيل الخامس وعوامل شكل المنتجات الجديدة، سوف يعيد سوق الهواتف الذكية إلى النمو الإيجابى.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فمن المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية إلى 1.42 مليار وحدة خلال عام 2018، أى أقل من 1.47 مليار من عام 2017، وسيبلغ النمو السنوى فى الشحنات حوالى %2.6 بحلول عام 2019، كذلك من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية إلى 1.57 مليار وحدة فى عام 2022، والذى يمثل %30 من إجمالى شحنات الهواتف الذكية فى عام 2017.

ومن المتوقع أيضًا أن تصل الولايات المتحدة إلى النمو الإيجابى مرة اخرى فى عام 2019 بعد حدوث انخفاضات فى عام 2018، ويجب ملاحظة أن الإنعاش البطيء للصين تسبب فى النمو المنخفض فى الربع الثالث من عام 2018، وسيستمر هذا التباطؤ فى الربع الأول لعام 2019 حيث من المتوقع أن ينخفض السوق بنسبة %3 فى الربع الرابع من عام 2018.

فيما ستظل حصة هواتف أندرويد الذكية مستقرة عند %85 طوال الوقت، ومن المتوقع أن تنمو الشحنات بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 5 سنوات بنسبة %1.7 مع شحنات تقترب من 1.36 مليار فى عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن متوسط ​​أسعار البيع بالتجزئة سينمو بنسبة %9.6 فى عام 2018 إلى 258 دولار أمريكى، صعودًا من 235 دولار أمريكى فى عام 2017.

أما نظام iOS، فمن المتوقع أن تنخفض شحناته بنسبة %2.5 فى 2018 إلى 210.4 مليون، إذ أدى إطلاق هواتف iOS ذات التكلفة العالية والشاشات الكبيرة فى الربع الثالث من عام 2018 إلى مساعدة شركة أبل على زيادة حجمها فى آسيا والمحيط الهادئ، مما جعل من الصعب زيادة الشحنات فى الركود الحالى فى السوق. وتتوقع IDC أن تنمو شحنات آيفون بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ خمس سنوات بنسبة %0.1 لتصل إلى 217.3 مليون فى عام 2022.