تقرير تويتر الأخير يظهر زيادة في طلبات الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين

قالت شركة تويتر إن عدد الطلبات الحكومية على البيانات الخاصة بمستخدمي موقع التدوين المصغر التابع لها ارتفع في العام الماضي.

وفي تقرير الشفافية الأخير الذي صدر يوم الخميس، قالت تويتر إن الطلبات التي تلقتها زادت بنسبة 10% خلال المدة بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2018 مقارنة بالمدة المشمولة بالتقرير السابق، وهي أكبر نسبة زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة حديثًا، تلقت شركة تويتر 6,904 طلبات حكومية للحصول على معلومات عن 16,882 حسابًا، وذكرت الشركة أنها سلمت المعلومات فيما لا يقل عن 56% من الحالات.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الطلبات بنحو 2,231 طلبًا للحصول على معلومات عن 9,226 حسابًا، وهو ما يمثل ثلث الطلبات التي حصل عليها تويتر خلال النصف الأول من العام الحالي، ثم جاءت اليابان والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث.

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كما قالت تويتر إنها تلقت 39 طلبًا للحصول على 24 حسابًا متعلقًا بخدمة البث المباشر لبريسكوب، وطلبًا واحدًا عن خدمة فاين التي تم إبطالها الآن.

وبحسب تويتر، فقد ارتفع عدد الطلبات الحكومية العالمية، بما في ذلك الحكومات التي تطلب إزالة البيانات، بنسبة 80%. وجاء معظم تلك الطلبات من دول مثل روسيا وتركيا.

وذكرت الشركة أنه خلال المدة بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2018 تم تعليق ما يزيد عن 487,300 حساب بسبب انتهاك قواعد الاستغلال الجنسي للأطفال الخاصة بالشركة. كما تم تحديد نحو 97% من هذه الحسابات على نحو استباقي، من خلال استخدام برنامج PhotoDNA التابع لمايكروسوفت، والذي يساعد في اكتشاف محتوى إساءة معاملة الأطفال.

وقالت تويتر إنه تمت إزالة أكثر من 205,100 حساب ينشر محتوى إرهابي خلال ذات المدة، كما تم تحديد نحو 75% من الحسابات التي يعتقد أنها مزعجة من قبل أنظمتها وتم تعليقها في النهاية. وانخفض عدد تقارير الحسابات المزعجة من 868,349 في كانون الثاني/يناير إلى 504,259 في حزيران/يونيو.