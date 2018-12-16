أعلنت شركة فيسبوك مؤخرًا عن حصاد عام 2018 لأكثر الأحداث تداولا على منصتها، حيث سلطت الضوء على أكثر الموضوعات التي اهتم بها مستخدمي الشبكة الاجتماعية الأكبر عالميًا خلال العام.

الجدير بالذكر أن فيسبوك جمع هذه القائمة عن طريق استخدام أكثر الكلمات الرئيسية الشائعة التي تمت مشاركتها بين 1 يناير/كانون الثاني و11 نوفمبر/تشرين الثاني ومقارنة البيانات مع العام الماضي.

إليك الأحداث الأكثر تداولا على فيسبوك خلال عام 2018:

1- اليوم العالمي للمرأة: مثلما حدث في عام 2017 كان اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس أكثر الأحداث التي تم مناقشتها خلال عام 2018، وعلى الرغم من أن هذا الحدث كان الأكثر تداولَا على المنصة إلا أن فيسبوك أعلن أن النقاش قد تغير هذا العام، فبدلاً من الحديث عن اليوم تركزت المناقشة أكثر على المواضيع والقضايا المتعلقة بالمرأة.

2- March for Our Lives: مسيرة من أجل حياتنا والتي نظمها وقام بها الطلاب الناجون من حادث إطلاق النار في باركلاند بولاية فلوريدا وذلك في 14 فبراير 2018، والتي دفعت الحوار والعمل حول العالم لدعم تنفيذ إجراءات أقوى لتقنين حمل السلاح.

أعلن فيسبوك أن أكثر من مليون شخص أبدوا اهتمامًا بحضور الميسرة، وتم جمع أكثر من 2.5 مليون دولار من خلال حملة جمع التبرعات على فيسبوك.

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3- المشاركة المدنية Civic Engagement: كانت الانتخابات الرئاسة البرازيلية التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والانتخابات النصفية الأمريكية Midterm elections التي تم إجراؤها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من أهم القضايا التي تمت مناقشتها على الفيسبوك خلال عام 2018.

4- كأس العالم 2018: ويُعد من أهم الأحداث الرياضية التي تم تداولها على فيسبوك خلال 2018 حيث توجّه أكثر من 383 مليون مشجع كرة قدم من جميع أنحاء العالم إلى فيسبوك للتعبير عن فرحتهم بفرقهم المفضلة من خلال 2.3 مليار مشاركة وتعليق وردود فعل. وكان فوز فرنسا في كأس العالم في 15 يوليو ومباراة نصف النهائي التي جمعت منتخب إنجلترا ضد كرواتيا في 11 يوليو الماضي من أكثر الأحداث تمت مناقشتها خلال هذا العام.

5- سوبر بول Super Bowl 52: ناقش أكثر من 62 مليون شخص نتائج المباراة النهائية في بطولة كرة القدم الأمريكية، ما جعله من أكثر الأحداث تدولا على المنصة خلال عام 2018.

6- حفل الزفاف الملكي The Royal Wedding: تداول أكثر من 42 مليون شخص حول العالم على فيسبوك أخبار ومشاهد وصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في 19 أيار/مايو.

7- نيلسون مانديلا 100: في يوم 18 يوليو/تموز احتفل ملايين الأشخاص على فيسبوك بمرور 100 عام على ميلاد المناضل نيلسون مانديلا والرئيس الأسبق لدولة جنوب افريقيا.

كما قال فيسبوك إن المستخدمين على مدار العام الماضي كرموا أيضاً العديد من الأشخاص المؤثرين والملهمين الذين رحلوا في عام 2018 وكان أبرزهم العالم ستيفن هوكينج، والمطربة الأمريكية أريثا فرانكلين Aretha Franklin.

تجدر الإشارة إلى أنه بعيدًا عما تداوله المستخدمون على المنصة خلال العام الماضي، كان عام 2018 عامًا صعبًا على الشركة حيث واجهت رد فعل عنيف من فضائح تسرب البيانات وانتهاك خصوصية المستخدمين المتعددة، بما في ذلك كارثة كامبريدج أناليتيكا. في الوقت الذي تباطأ فيه نمو الفيسبوك هذا العام.