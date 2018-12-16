تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يجلب ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن تحديث جديد لتطبيق WhatsApp على منصة الأندوريد، يجلب ميزة صورة داخل صورة لجميع المستخدمين.

توفرت ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي تطبيق WhatsApp على منصة iOS خلال عام 2018، واليوم تصل هذه الميزة أخيراً لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد.

وقد كشف عن هذه الميزة في تسريبات نشرت حول الإصدار التجريبي للتطبيق منذ شهرين تقريباً قبل أن تنطلق رسمياً اليوم لجميع المستخدمين، حيث يمكن من خلال هذه الميزة لمستخدمي التطبيق متابعة محتوى الفيديو من اليوتيوب داخل تطبيق الواتس اب مباشرة.

أيضاً تدعم هذه الميزة المستخدمين في متابعة محتوى الفيديو الذي تم مشاركته عبر الفيس بوك أو الإنستغرام أيضاً داخل التطبيق وأثناء إجراء المحادثات، لذا يمكن فتح روابط محتوى الفيديو التي تتلقاها مباشرة داخل المحادثات، ودون الحاجة إلى الخروج من المحادثات في البداية أو فتح أي تطبيق أخر.

المصدر

اعلان

