شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور "سوار ذكى" لمساعدة مرضى باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة مايكروسوفت على براءة اختراع بعنوان "WEARABLE DEVICE" والتى تم تقديمها لأول مرة من قبل الشركة فى يونيو 2017، وتوضح براءة الاختراع جهاز قابل للارتداء، مزود بمجموعة من المحركات وأجهزة الاستشعار، والتى يمكن استخدامها للتحكم أو تثبيت حركة الأطراف أو الحركات اللاإرادية لأمراض مثل باركنسون.

علاوة على ذلك، تكشف براءة الاختراع التى نشرتها USPTO أن الجهاز القابل للارتداء سيحتوى على بطارية تساعد الجهاز على العمل ليوم كامل على شحنة واحدة، إذ تُستخدم الاهتزازات لتحفيز شعور المستخدم باللمس.

وأكدت أنه إذا نفذت بشكل صحيح، فإن هذا يبدو وكأنه أداة رئيسية لتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من باركنسون والعديد من الأمراض الأخرى.

وسيدعم السوار الذكى بـ Wi-Fi و Bluetooth ، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف الذكى المصاحبة، لذلك من الواضح أن الجهاز سيحصل على بعض إمكانات التتبع والإبلاغ، بالإضافة إلى ميزات صحية عامة محتملة.