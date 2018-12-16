شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تعرض أمازون للانتقادات.. جوجل تمتنع عن بيع أجهزة التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل امتناعها عن بيع منتجات التعرف على الوجه حتى يتم التوصل إلى سياسات تمنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل.

ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، تعمل الشركة مع مجموعات أخرى لتحديد المشكلات المتعلقة بتقنية التعرف على الوجه، والتى تسمح للكاميرا المتصلة بمقارنة صورة شخص ما بقاعدة بيانات لتحديد الهوية.

وكتب كينت ووكر، نائب الرئيس للشئون العالمية بجوجل: "مثل العديد من التقنيات ذات الاستخدامات المتعددة، فإن التعرف على الوجه يستحق دراسة متأنية لضمان توافق استخدامه مع مبادئنا وقيمنا، وتجنب الإساءة والنتائج الضارة".

ويأتي قرار جوجل بالتوقف عن تسويق تقنية التعرف على الوجه فى أعقاب الهجمات التى تعرضت لها شركات التكنولوجيا الأخرى التي تصمم هذه التقنية، إذ احتج موظفو أمازون ومايكروسوفت خوفا من أن تنطوى علاقات شركاتهم مع هيئات تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك فى الولايات المتحدة على هذه التكنولوجيا.