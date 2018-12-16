شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل "ديدان" إلى الفضاء لمنع الرواد من فقدان وزنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إرسال ديدان للفضاء لمنع الرواد من فقدان وزنهم، فالبنية الجسدية لرواد الفضاء تتغير، من حيث الوزن والطول، أثناء وجودهم خارج نطاق الجاذبية، ومن الممكن أن يخسر رواد الفضاء 40% من وزنهم فى رحلة تستغرق 6 أشهر.

ووفقاً لما نشره موقع "تك إنجيدج"، تتميز الديدان التى أرسلت للفضاء بصغر حجمها ولا يمكن رؤيتها إلا تحت المجهر، وتعرف باسم "الربداء الرشيقة"، وهى من أنواع الديدان الأسطوانية الشفافة، وتتميز بخصائص حيوية مشابهة للإنسان، الأمر الذى سيساعد على دراسة المتغيرات التى تطرأ على أجساد رواد الفضاء أثناء تحليقهم.

وتعاونت وكالة الفضاء الأمريكية بهذا المشروع العلمى مع شركة "Space Tango"، إحدى الشركات المتخصصة فى أبحاث ودراسات الفضاء، والتى سبق وساعدت فى زراعة نبات القنب على متن محطة الفضاء الدولية.