كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| معركة هواوي تطلق شرارة حرب أميركية صينية من نوع جديد تصاعدت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على خلفية اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي الصينية في كندا بطلب من واشطن. التقرير التالي لموقع العربية نت يسلط الضوء على هذه القضية:

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