تكنولوجيا: لهذا قد يصل تسعير Galaxy F إلى أكثر من 1800 دولار!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy F ينطلق بسعر 1800 دولار أو أكثر، وفي تقرير جديد من وكالة أبحاث CGS-CIMB أوضح تفاصيل عن سبب إرتفاع تكلفة إنتاج الهواتف القابلة للطي.

نشرت وكالة الأبحاث الكورية CGS-CIMB تقرير جديد مؤخراً، تستعرض من خلاله تكلفة المواد المستخدمة لتصنيع هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy F، ومن ثم تم مقارنتها بتكلفة المواد المستخدمة لتصنيع هاتف Galaxy S9 بلس، وهاتف ابل iPhone XS Max.

ويكشف التقرير على أن تكلفة لوحات الشاشات القابلة للطي هي الأعلى تكلفة في تكوينات الهاتف، حيث يضم هاتف Galaxy F شاشة بحجم 7.3 إنش قابلة للطي إلى حجم 4.58 إنش، أيضاً يشير التقرير إلى أن هذا الإصدار يضم اثنان من البطاريات بقدرة 5000 أو6000 mAh في الهاتف حيث تشارك كلا البطاريات في نسبة صغيرة من تكلفة الهاتف.

كما يشير التقرير إلى أن سامسونج تزيد هامش الربح في هاتف Galaxy F إلى نسبة 65% وهي نسبة تتوافق معه هامش ربح ابل في هاتف iPhone XS Max وتزيد عن هامش ربح سامسونج في هاتف Galaxy S9 بلس الذي وصل إلى 55%، وهو السبب الذي يصل بسعر الهاتف إلى 1800 دولار.

أيضاً يتوقع محللي السوق إلى أن هاتف Galaxy F سيكون الأعلى تسعيراً في الأسواق عند إطلاقه العام المقبل، حيث يعد أحد أول إصدارات الهواتف القابلة للطي التي تنطلق العام المقبل، إلا أن التوقعات تؤكد أيضاً على إنخفاض تكلفة هذه الفئة من الهواتف بشكل تدريجي لاحقاً.

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