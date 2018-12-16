تكنولوجيا: فضيحة جديدة.. فيسبوك تعترف: 6 ملايين مستخدم في خطر

كشفت شركة فيسبوك عن مشكلة فنية في شبكتها الاجتماعية عرضت خصوصية أكثر من 6 ملايين مستخدم في خطر، من الذين استخدموا حساباتهم في تسجيل الدخول إلى بعض التطبيقات الخارجية المرتبطة بالصور.

وسمحت المشكلة الفنية للتطبيقات بالاطلاع على صور المستخدمين لمدة 12 يومًا، في الفترة بين 13 و25 سبتمبر الماضي، حتى لو كانت منشورة بدرجة خصوصية عالية، من خلال أدوات الحماية التي توفرها فيسبوك.

وقالت الشركة، في بيان، إن هذه المشكلة ربما أثرت على نحو 1500 تطبيق، لافتة إلى أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من الهجوم الإلكتروني الذي عرض حسابات نحو 50 مليون من مستخدمي فيسبوك لخطر القرصنة، فيما يعرف بكارثة تسجيل الخروج من الحسابات.