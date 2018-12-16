تكنولوجيا: حسابات جديدة من إنستجرام للمشاهير

تختبر شركة إنستجرام نوعًا جديدًا من الحسابات على شبكتها لمشاركة الصور والفيديوهات، لتكون مخصصة للمشاهير، بمزايا تخدم احتياجاتهم بشكل أكبر من الحسابات العادية.
وستطلق إنستجرام على الخدمة الجديدة اسم “حساب المبدع”، وسيكون مخصصًا لمجموعة صغيرة من المشاهير، وسيوفر لهم أدوات خاصة بهم.
وتأتي تسمية “حساب المبدع”، على غرار الملفات الشخصية التي تركز على الأعمال التجارية، والتي قدمتها إنستجرام في 2016.
وتشهد منصة إنستجرام نشاطًا ملحوظَا، في الفترة الأخيرة، من حيث إطلاق الخصائص الجديدة، إذ أصبحت وتيرة تحديثها سريعة للغاية.
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