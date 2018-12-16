تكنولوجيا: بهذه التقنية الجديدة يمكنك شحن هاتفك بملابسك!

طوّر باحثون بريطانيون من جامعة “نونتجهام ترنت” تقنية جديدة لشحن الهواتف من خلال ألواح متناهية الصغر يتم وضعها في أقمشة الملابس، وهي ألواح قادرة على إنتاج طاقة لشحن الأجهزة المحمولة.

ويصل طول الألواح إلى 3 مليمترات وعرضها من 1.5 مليمتر، لذا يمكن دمجها داخل ألياف الأقمشة التي تصنع منها الملابس، وتولد هذه الألواح طاقتها من حركة الشخص، بحسب شبكة “Sky News”.

وتتميز هذه الألواح بأنها رقيقة جدًا إذ أنها لا ترَى بالعين المجردة، لذا لن تؤثر بأي شكل على المظهر الخارجي للثياب، ويقول العلماء إن غسل الملابس لا يلحق أي ضرر بالتقنية الجديدة.