شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكية تقاضى أبل بسبب هاتف أيفون XS الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت سيدة أمريكية تدع كورتنى ديفيس دعوة قضائية ضد شركة أبل فى المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا، إذ تشعر ديفيس أنها تعرضت للتضليل بواسطة بعض الصور التسويقية التى تستخدمها شركة أبل للترويج لهواتف iPhone XS و iPhone XS Max.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسيادر" البريطانى، تزعم ديفيس أن الصور التى تعرضها أبل لهاتف أيفونXS الجديد تجعله يبدو بدون شق، فالخلفية السوداء التى يظهر بها الهاتف فى الإعلانات تجعل من الصعب على المستخدمين رؤية الشق.

وتطالب الدعوى القضائية أبل بدفع للتعويضات عن الأضرار، وتتهمها بالتلاعب فى الصور وخداع المستخدمين، وقد تستمر هذه القضية لسنوات حتى يتم الفصل فيها.

جدير بالذكر لم تعلق أبل عل الدعوى القضائية، إذ تعد هذه المرة التى يتم مقاضاتها فيها بسبب الصور الاعلانية لواحدا من هواتفها.