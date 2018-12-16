شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة لندن تسعى لاختبار تقنية التعرف على الوجه للإمساك بالمجرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شرطة العاصمة البريطانية لندن لاختبار تقنية التعرف على الوجوه فى مدينة "وستمنستر" لتتبع المجرمين المطلوبين، وأوضحت وسائل الإعلام أن مدة الاختبار يومين فقط هما 17 و18 من ديسمبر الجارى.

وستشمل التقنية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى تغطية مناطق قريبة من "سوهو" و"سيرك بيكاديللى" و"ميدان ليستر" وستستخدم "بشكل علنى" مع وجود نشر منتظم للمعلومات للجمهور.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن المدافعين عن الخصوصية وصفوا التكنولوجيا بأنها "استبدادية"، فيما قالت شرطة لندن أن الاختبار سيستمر حوالى ثمانى ساعات فى كل يوم، وجميع الوجوه فى قاعدة البيانات المستخدمة أثناء العملية هى لأشخاص مطلوبين من الشرطة والمحاكم.

وقال إيفان بالهاشت، الرئيس الاستراتيجى للتقنية الجديدة فى شرطة لندن: "تعمل الشرطة على تطوير استخدام تقنية التعرف على الوجوه الحية، وقد التزمنا بإجراء 10 تجارب خلال الأشهر المقبلة، ونحن الآن بصدد الوصول إلى نهاية التجارب عند الانتهاء من التقييم الكامل.

وأضاف: "نواصل التعامل مع العديد من أصحاب المصلحة المختلفين، وبعضهم يتحدون بنشاط استخدامنا لهذه التكنولوجيا، ولإظهار الشفافية ومواصلة النقاش البناء، فقد دعونا الأفراد والمجموعات مع وجهات نظر مختلفة حول استخدامنا لتقنية التعرف على الوجه".

وقد أعرب نشطاء حماية الخصوصية مرارا وتكرارا عن قلقهم حول استخدام هذه التكنولوجيا، ووصفوها بأنها "خطيرة وغير قانونية".