شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يوسع نظام الفيديوهات القصيرة لتشمل تطبيق Lite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة فيس بوك على توسيع منصة Facebook Watch، خاصة فى ظل قدرتها على جذب الكثير من الجمهور الرقمى، حيث أعلنت المنصة أنها تعمل على توسيع إعلاناتها التى تبلغ 15 ثانية إلى أكثر من اثنى عشر دولة جديدة، بالإضافة إلى تعميم هذا النظام على منصة Facebook Lite.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى خفض فيه فيس بوك التمويل لبعض البرامج الإخبارية الأصلية التى قدمها بالاشتراك مع قنوات مثل CNN وBuzzfeed وABC News.

وفى حين أن ميزانية فيس بوك للمحتوى الإخبارى لا تزال تبلغ 90 مليون دولار، فإن الشركة تعيد توزيع الأموال على برامج أخرى.

يذكر أنه فى أكتوبر الماضى، أعلنت فيس بوك أنه اشترك مع قناة MTV لإعادة عرض الواقع الكلاسيكى "The Real World" بتركيز دولى، بالإضافة إلى عرض تفاعلى للألعاب يسمى Confetti للأسواق فى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.