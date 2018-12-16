شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك قد تغلق قسم التطوير "Building 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن فيس بوك قامت مؤخرا بإغلاق أحد الأقسام التابعة للشركة، والذى كان يتخصص فى مشاريع الأجهزة السرية أو الدفاعية، فيما قامت الشركة بتوزيع مشاريع هذا القسم على باقى أقسام الشركة المختلفة.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فإن أحد أقسام الشركة والذى كان يعرف بـ Building 8، وهو القسم الذى اهتم بتطوير المشاريع السرية أو الدفاعية، خلال الفترة الماضية، حيث أجريت العديد من الأبحاث والمشاريع فى هذا القسم سابقاً، والتى كان من بينها مشروع الواجهات الحوسبة التى قد تدعم المستخدمين يوماً ما بكتابة أفكارهم.

إلا أن فيس بوك قررت فى النهاية إغلاق هذا القسم، وتوزيع المشارع القائمة فى هذا القسم إلى أقسام أخرى، حيث من المقرر أن تتولى مشاريع هذا القسم كلاً من أقسام الواقع المعزز والافتراضى فى الشركة، كما أكد الرئيس التنفيذى لهذا القسم، موضحا أن توزيع مشاريع قسم 8 فى الفيس بوك لا يعنى إنهاء عمل هذا القسم بشكل تام.

ووفقا للتقسيم الجديد فقد تم توزيع المشاريع القائمة على الأقسام الأخرى للشركة وفقاً لأهميتها، حيث انفصل كلاً من مشروع الواجهات الحوسبة للمخ وأيضاً مشروع جهاز محادثات الفيديو بالواقع المعزز والافتراضى إلى قسمين مختلفين فى الشركة.