شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز 10 اختراقات شهدها العالم خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت العديد من كبرى الشركات فى عالم التكنولوجيا، لعمليات اختراق كبرى لبياناتها على مدار عام 2018، حيث رصد موقع "بلوج باركلى"الأمريكى، مجموعة من تلك الشركات التى تعرضت لاختراق بياناتها، وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلى:

- شركة فيس بوك: فى17 مارس تعرضت شركة فيس بوك، لاختراق بيانات ما لا يقل عن 87 مليون مستخدم، وحينها ظهرت تقارير عن كيفية قيام شركة بيانات سياسية تدعى كامبريدج أناليتيكا بجمع المعلومات الشخصية لـ50 مليون مستخدم فى فيس بوك عبر تطبيق يزيل تفاصيل عن الشخصيات ، والشبكات الاجتماعية، والمشاركة على المنصة.

-اختراق سلسلة فنادق ماريوت: فى ديسمبر الجارى تعرضت قاعدة البيانات فى فندق ماريوت، لعملية اختراق شملت جمع معلومات عن حوالى 500 مليون نزيل، كانت جزء من عملا للاستخبارات الصينية التى اخترقت أيضا شركات التأمين الصحى وملفات التصريح الأمنى لملايين الأمريكيين، ذلك وفقا لشخصين أطلعا على التحقيق.

- اختراق جوجل بلس: - اختراق جوجل بلس: وفى الشهر الجارى أعلنت "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" أنها ستغلق شبكة التواصل الاجتماعى التابعة لها "جوجل بلس" فى أبريل المقبل، وذلك قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر لها، وذلك بعد العثور على خلل فى البرامج للمرة الثانية هذا العام سمح لتطبيقات الشركاء بالوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة، إلا أن الرقم هذه المرة كبير للغاية، إذ أثر هذا الخطأ على 52.5 مليون حساب "جوجل بلس".

اختراق موقع الحكومة الهندية:

شهدت قاعدة بيانات الهوية الحكومية الهندية "أدهار" التى يجري فيها تخزين بيانات الموطانين تسريب بيانات 1.1 مليار مواطن من النظام، مما أدى لإعطاء أي شخص حق الوصول للمعلومات.



- شركة Exactis - شركة Exactis تعرضت شركة Exactis المتخصصة في تسويق وتجميع الببيانات لإختراق 340 مليون سجل لديها، إذ تركت قاعدة بيانات مكشوفة على خادم يمكن الوصول إليه بشكل عام.

-شركة "Quora "

مع مطلع ديسمبر الجارى، تعرض موقع Quora المتخصص في الأسئلة والأجوبة لإختراق 100 مليون حساب من مستخدميه ، وأعلنت الشركة ، أن بعض بيانات مستخدميها قد تم اختراقها، حيث قالت الشركة "تم اكتشاف وصول غير المصرح به إلى أحد أنظمتها بواسطة طرف ثالث ضار".





- شركة Ticketfly - شركة Ticketfly كما عانت شركة Ticketfly المتخصصة فى توزيع التذاكر، من هجوم أدى إلى تخريب موقعها وإزالته وتعطيله لمدة أسبوع، وبحسب ما ورد حذر القراصنة الذين يقفون وراء الهجوم من محاولة التدخل لصالح Ticketfly وطالبوا بفدية لإصلاحه.

فى ديسمبر الجارى تعرضت قاعدة البيانات فى فندق ماريوت، لعملية اختراق شملت جمع معلومات عن حوالى 500 مليون نزيل، كانت جزء من عملا للاستخبارات الصينية التى اخترقت أيضا شركات التأمين الصحى وملفات التصريح الأمنى لملايين الأمريكيين، ذلك وفقا لشخصين أطلعا على التحقيق.

وفى الشهر الجارى أعلنت "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" أنها ستغلق شبكة التواصل الاجتماعى التابعة لها "جوجل بلس" فى أبريل المقبل، وذلك قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر لها، وذلك بعد العثور على خلل فى البرامج للمرة الثانية هذا العام سمح لتطبيقات الشركاء بالوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة، إلا أن الرقم هذه المرة كبير للغاية، إذ أثر هذا الخطأ على 52.5 مليون حساب "جوجل بلس".