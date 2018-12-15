شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد رحلة دامت 110 ساعات.. مسبار الصين ينجح فى الوصول إلى مدار القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مسبار الصين إلى الجانب المظلم من القمر بنجاح ودخل بمدار ثابتًا حول القمر، إذ استغرقت الرحلة التى يبلغ طولها 240،000 ميل (385،000 كم) نحو 110 ساعات، حتى وصل تشانج- 4 مدار على بعد 80 ميلاً فوق السطح.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فمن المتوقع أن يهبط المسبار على الجانب المظلم من القمر فى وقت ما فى أوائل يناير، لكن وكالة الفضاء السرية فى البلاد لم تعلن عن موعد محدد.

ويستهدف تشانج- 4 - فوهة بركان Von Karman فى القطب الجنوبى، وهى الأكبر فى النظام الشمسى بأكمله على بعد 15،000 ميل (24،000 كم).

وقد أقلع المسبار من مركز إطلاق القمر الصناعى شيتشانج فى سيشوان، جنوب غرب الصين فى الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش فى 7 ديسمبر، فوق صاروخ لونج مارش 3 بى.

ومن المتوقع أن يؤدى "هبوطًا هادئًا" ويهبط على القمر بعد الانتهاء من رحلته التى تستغرق 27 يومًا عبر الفضاء، فاستكشاف الانشطار الضخم على سطح القمر قد يسلط الضوء على تاريخها وجيولوجيتها من خلال جمع الصخور التى لم يسبق رؤيتها من قبل. ويأمل الباحثون فى أن يسمح لهم العمق الهائل للفوهة بدراسة غطاء القمر، أى الطبقة تحت سطح القمر.