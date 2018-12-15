تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط Honor لإطلاق ساعة ذكية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات التي تشير إلى خطط علامة هواوي الفرعية Honor لإطلاق ساعة ذكية جديدة خلال الفترة القادمة ترتكز على منصة MediaTek.

نشرت وثائق جديدة عبر SIG للبلوتوث تؤكد على خطط Honor لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة، كما تشير الوثائق إلى أن نموذج الساعة الذي يحمل رمز ELF-G10 يضم معايير البلوتوث منخفضة الطاقة Bluetooth 4.0، أيضاً تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار من الساعات الذكية يرتكز على منصة MediaTek.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يضم مواصفات متوسطة إذا ما قورنت بالساعات الذكية التي ترتكز على رقاقات كوالكوم، أو إصدارات هواوي المميزة من الساعات الذكية التي تأتي بترقية للأجهزة والبرمجيات معاً، لذا من المتوقع أن يكون إتجاه Honor لمنصة MediaTek بهدف خفض إستهلاك البطارية.

يذكر أن شركة Honor أطلقت خلال هذا العام ساعة Watch Magic الذكية التي تحاكي إصدار هواوي من ساعة Watch GT لكن مع مواصفات أقل.

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