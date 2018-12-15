تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة جديدة في تحديث تطبيق Android Messages

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث Android Messages الأخير مع ميزة جديدة للمستخدمين، توفر من خلالها إختيار جديد للمراسلة.

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة لتطبيق المراسلة الرسمي للشركة Android Messages، حيث يمكن للمستخدمين من خلال الميزة الجديدة مشاركة تصميم ملفات التقويم مع جهات الإتصال الخاصة بالمستخدم، وهي ميزة قدمت في الفترة الماضية في بعض التطبيقات المتخصصة.

قد لا تثير هذه الميزة الجديدة إهتمام الكثير من مستخدمي تطبيق Android Messages، إلا أن التوقعات تشير إلى وجود هدف في النهاية لإضافة عملاق البحث لمثل هذه الميزة في تطبيق المراسلة الرئيسي الخاص بالشركة.

ومن المقرر أن تأتي الميزة الجديدة في ملف التقويم حيث يمكن مشاركة تنسيق التقويم عبر مدير الملفات، حيث أدرج تطبيق Android Messages بين إختيارات المشاركة المتاحة للمستخدم، ومن المتوقع أن تتوفر الميزة الجديدة لجميع المستخدمين خلال أيام.

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