تكنولوجيا: لينوفو تطلق إعلانات تشويقية لهاتفها المرتقب Z5s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو مجموعة من الملصقات والإعلانات التشويقية، لإصداراها القادم من الهواتف الذكية Z5s، الذي يضم ذاكرة عشوايئة 10 جيجا بايت رام، مع مواصفات أخرى تدعم تجربة ألعاب مميزة.

إصدار جديد من الهواتف الذكية يستهدف دعم المستخدمين بتجربة ألعاب مميزة، حيث تستعد شركة لينوفو لإطلاق هاتف Z5s مع ذاكرة عشوائية أكثر من 8 جيجا بايت رام وفقاً للإعلانات التشويقية التي أطلقت مؤخراً.

كما أشارت الملصقات الإعلانية التي نشرت على Weibo، إلى أن هاتف Z5s سيكون من أقوى إصدارات الهواتف الذكية المصممة للألعاب، والذي يضم اثنان مساعد إفتراضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Z5s في 18 من شهر ديسمبر الجاري، كما يضم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 678 أو رقاقة Snapdragon 710.

أيضاً من بين المواصفات الأخرى المتوقعة لهاتف Z5s حجم الشاشة الذي يصل إلى 6.3 إنش، مع تصميم مميز بالنتوء العلوي في الشاشة، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3210 mAh، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً ينطلق هاتف Z5s بنظام تشغيل Android 9 Pie مثبت مسبقاً.

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