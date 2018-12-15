تكنولوجيا: 6 خدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا.. منها وثيقة الطلاق ولوحات السيارات المميزة

تقدم وزارة الداخلية عددا من الخدمات للمواطنين إلكترونيا، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، بهدف تطوير وتيسير وميكنة الخدمات الجماهيرية وإتاحتها للمواطنين، ومن هذه الخدمات..

1- خدمة الأحوال المدنية

يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي (بدل فاقد أو تالف)، شهادة الميلاد، وثيقة الزواج، وثيقة الطلاق، قيد الوفاة، قيد عائلي، قيد فردي إلكترونيا، ويتم توصيل المصدرات من خلال البريد السريع (الهيئة القومية للبريد) خلال 48 إلى 72 ساعة من طلب الخدمة، والدفع عند الاستلام.

2- خدمات المرور

يتم عرض اللوحات المعدنية المميزة للبيع خلال الموقع الإلكتروني www.lo7tak.com.eg، وذلك حرصا على تعظيم موارد الدولة.

3- خدمات تصاريح العمل

يتم استخراج تصاريح العمل إلكترونيا للراغبين في العمل خارج البلاد.

4- خدمات الأدلة الجنائية

يتم تسجيل صحيفة الحالة الجنائية والتعرف على البصمات آليا.

5- خدمات الجوازات

تقديم خدمة التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع www.visa2egypt.gov.eg

6- خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

تم إتاحة التكنولوجيا اللازمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير تطبيقات إلكترونية حديثة وشاشات تفاعلية تتيح تحويل لغة الإشارة إلى بيانات نصية والعكس، وتدريب القائمين على تقديم الخدمات عليها.