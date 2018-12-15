التكلفة المقدرة لمكونات Galaxy F توضح لنا لماذا سيكلف الهاتف نحو 1800 دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت الوكالة الكورية CGS-CIMB Research تقريراً تعرض فيه الأسعار التقديرية للمكونات التي سيتم إستخدامها في الهاتف القابل للطي القادم من شركة سامسوج، ومقارنته مع +Galaxy S9 و iPhone XS Max.

أغلى مكون في هاتف سامسونج القابل للطي هو الشاشة، فالهاتف Galaxy F سيضم شاشة كبيرة قابلة للطي بحجم 7.3 إنش، وشاشة أخرى خارجية بحجم 4.58 إنش. ستكون هناك بطاريتان كذلك، على الرغم من أن ذلك لن يزيد كثيرًا من التكاليف علمًا أنه من المتوقع أن تبلغ السعة الإجمالية لهذه البطاريات مجتمعة حوالي 6000mAh.

قائمة الأسعار التقديرية لمكونات هاتف سامسونج القابل للطي تكشف بأن هذا الأخير سيكون أكثر تكلفة من iPhone XS Max و +Galaxy S9 بنحو 65 في المئة. ويتوقع المحللون أن تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بهامش ربح يصل إلى 65 في المئة، علمًا أنها تحتفظ بهامش ربح يصل إلى 55 في المئة مع الهاتف +Galaxy S9.

وبهذا سيصل السعر الإجمالي للهاتف إلى 1800 دولار أمريكي، وهو ما يتماشى مع ما جاء في الشائعات السابقة. وبطبيعة الحال، هذا سعر مرتفع، ولكن Galaxy F سيكون أول هاتف ذكي قابل للطي يصل إلى السوق. وبما أنه سيكون الأول من نوعه في العالم وسيضم أحدث التقنيات المتوفرة في السوق اليوم، فليس من المستغرب أن نجده يكلف هذا السعر الباهظ، ولكن من المفترض أن تنخفض أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي في غضون بضع سنوات بعد تواكب المزيد من المنافسين إلى هذا السوق الوليد حديثًا.

ويعتقد المحللون بأنه سيتم بيع 3.5 مليون وحدة من الهواتف الذكية القابلة للطي في العام المقبل، ولكن هذا الرقم سيرتفع ليصل إلى 24 مليون وحدة في العام 2022. وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الهواتف الذكية القابلة للطي حوالي 1300 دولار أمريكي.

ستكون هناك أيضًا منافسة لإنشاء المكونات للهواتف الذكية القابلة للطي. وعندما يتعلق الأمر بشركة سامسونج، فبإمكانها حاليًا إنتاج مليون شاشة قابلة للطي سنويًا، وفقا للتقرير مع العلم بأن شركة LG ستصل إلى هذه القدرة الإنتاجية في العام 2020. وبطبيعة الحال، يمكن للشركات المصنعة للوحات الأم المرنة والبطاريات المرنة أن تغتني أيضًا من الهواتف الذكية القابلة للطي.

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