شركة كوالكوم تتطلع لحظر هواتف iPhone XR و iPhone XS أيضًا في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم الإثنين الماضي، قامت إحدى المحاكم في الصين بإصدار حكم يقضي بحظر إستيراد وبيع بعض الطرازات من هواتف iPhone بسبب الدعوى القضائية بين شركتي كوالكوم وآبل. ويتوجب على شركة آبل سحب هواتفها الذكية بدءًا من iPhone 6S وصولاً إلى iPhone X من السوق الصيني، ولكن تردد بأن هواتف iPhone التي تم إصدارها هذا العام لا تتأثر بهذا القرار.

على ما يبدو، تعتقد شركة كوالكوم خلاف ذلك، فهي تقدمت الآن بطلب للحصول على أمر قضائي لحظر إستيراد وبيع iPhone XS و iPhone XS و iPhone XR في الصين بإعتبارها الخطوة التالية في معركتها القانونية مع شركة آبل.

هذا الإجراء هو خطوة أخرى في المعركة القانونية بين كلا الشركتين والتي لا تزالان بعيدتين كل البعد عن التوصل إلى اتفاق حول رسوم ترخيص براءات الإختراع. ومن المثير للاهتمام أن نجد شركة أمريكية تقوم بحظر منتجات شركة أمريكية أخرى على أرض أجنبية لأنه من شأن ذلك تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية أكثر.

وحذرت شركة أبل من أن الحظر سيضر بالمصنعين الصينيين مثل فوكسكون، وأشارت إلى أنها تقف وراء إحداث 5 ملايين وظيفة في سلسلة التوريد في البلاد. ونقلت الصحيفة عن ممثل لشركة أبل قوله أنه ” سيتم إجبار الشركة للتسوية مع الطرف الآخر، مما سينعكس سلبًا على جميع الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية والتي ستضطر لدفع رسوم ترخيص عالية وغير معقولة “.

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