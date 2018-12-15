شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ثغرة جديدة بفيس بوك وتويتر يكشف تقرير الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظ العالم اليوم على بعض الأخبار المزعجة فى عالم التكنولوجيا، بعد أن كشف فيس بوك عن ثغرة خطيرة عرضت صور ملايين المستخدمين للخطر، جنبا إلى جنب إعلان تويتر عن تقرير الشفافية لعام 2018، والذى تضمن طلبات الحكومات عن حسابات المستخدمين، لذا إذ لم تمكن من متابعة كل ما سبق، يمكن للحصاد التالى مساعدتك عل معرفة ما فاتك اليوم. القائمة الكاملة لأسوأ كلمات المرور خلال عام 2018 ثغرة جديدة بفيس بوك تؤدى لتسريب صور 6.8 مليون مستخدم تويتر تكشف عن تقرير الشفافية لعام 2018 وتزيل 490 ألف حساب فى تقرير تويتر للشفافية.. مصر لم تطلب التجسس على مواطنيها خلال 2018 هاكرز صينيون يسرقون معلومات مهمة من البحرية الأمريكية الأرض تعانى من ارتفاع درجات الحرارة لزيادة ثانى أكسيد الكربون اتهام شركة أمريكية بتقديم خدمات الأمن السيبرانى لـ7 مجموعات إرهابية

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