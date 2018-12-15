شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الخبراء قلقون من السيارات ذاتية القيادة بعد تكرار الحوادث الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت السيارات ذاتية القيادة شوطا طويلا، إذ تتسابق الكثير من الشركات الكبرى وعلى رأسها جوجل وتسلا لطرح هذا النوع المتطور من السيارات على الطرق العامة، ولكن تزامنا مع هذا التقدم الكبير زاد قلق الخبراء بشأن أمان هذه التقنية.

ووفقًا لموقع لجيزموذو الأمريكى فأظهرت كل من شركة Google و Tesla استهتارا فى تطوير سياراتهم الذاتية، هو الأمر الذ ظهر بقوة بعد وقوع عدد الحوادث مؤخرًا.

وقد أدت حوادث التحطم التى تنطوى على قيادة ذاتية السيارات إلى وقوع إصابات، ووصلت فى بعض الحالات إلى الموت، وكثيراً ما تفلت السيارات المستقلة من المسئولية عن الحادث، بدلاً من ذلك تقع المسئولية الكاملة على عاتق سائقى التجارب البشرية الذين يفترض أنهم يراقبون الطريق.

ما هو أكثر من ذلك، ليس من الواضح كم عدد حوادث القيادة الذاتية التى وقعت بالفعل، على الرغم من أن وجود العديد من برامج الاختبار للتأكد من سلامة وأمان هذه السيارات.

ونتيجة لذلك فإن الكثير من الجمهور يشاهدون تكنولوجيا القيادة الذاتية بحذر، وهو ما يمثل تحديا للعديد من عمالقة التكنولوجيا الذين يعتقدون أن السيارات المستقلة ستكون ثورية.