تكنولوجيا: مقارنة بين هاتف آيفون XS Max وهاتف هواوي Mate 20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نحن نعلم ان هاتف آيفون XS Max هو أقوى وأكبر وأغلى هاتف طرحته شركة أبل، فكيف يمكننا مقارنته مع هاتف هواوي Mate 20 Pro فائق الحجم؟ إليكم مقارنة بين الهاتفيين لتعرف أيهما أفضل.

التصميم

لم ينحرف تصميم هاتف آيفون XS Max كثيرًا عن تصميم آيفون X الذي رأيناه في العام الماضي، ولكنه أكبر بكثير حيث يبلغ حجم شاشته 6.5 بوصة بدلًا من 5.8 بوصة، ولا يزال النتوء موجودًا، كما لا تزال حوافه نحيفة للغاية، ولا يزال يوجد إعداد كاميرا مزدوج من الخلف.

وعند إطلاق هاتف آيفون X في العام الماضي، فقد ساعد تصميم الهاتف على تحديد تصميم الهواتف الذكية المستقبلية. ونظرًا لأن آيفون XS Max قد التزم بنفس التصميم، فلا يوجد الكثير من التغييرات من ناحية التصميم، حيث انه لا يزال يتمتع بمظهر أنيق مع شاشة OLED ضخمة ومميزة.

أما عن هواوي Mate 20 Pro، فهو يقدم شاشة OLED بحجم 6.39 بوصة مع جوانب منحنية ونتوء بالأعلى والذي يبدو أكبر قليلًا عن نتوء Mate 20. واهم ما يميز هاتف هواوي هو انه يضم إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف على شكل مربع.

المواصفات

لقد عملت شركة أبل على معالج A12 Bionic لتقديمه مع هواتفها هذا العام، ويوفر هذا المعالج العديد من التحسينات المتعلقة بسرعة إنجاز مهام الذكاء الاصطناعي مثل تقنية التعرف على الوجه. ويعتبر هذا المعالج بلا شك هو أسرع معالج قدمته شركة أبل داخل أي جهاز آيفون، بما في ذلك آيفون XS Max المقترن بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت.

يوفر آيفون XS Max خيارات مختلفة من ناحية الذاكرة الداخلية، حيث يتوفر بسعة 64 جيجابايت او 256 جيجابايت او 512 جيجابايت. أما عن الكاميرا، فيأتي إعداد الكاميرا الخلفي للهاتف بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الاولي، و 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الثانية والتي تدعم التكبير البصرى حتى ضعفين. وقد تلقت الكاميرا بعض التحسينات الطفيفة. وبالنسبة للكاميرا الامامية، فهي تتوفر بدقة 7 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وفي نفس الوقت، يأتي هواوي Mate 20 Pro بمعالج Kirin 980 الخاص بشركة هواوي مع تقنية تصنيع 7 نانومتر، ويعتبر هذا المعالج من أسرع المعالجات بالعالم. كما يمتاز الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يتميز هاتف هواوي بإعداد كاميرا ثلاثي خلفي رائع، حيث يضم كاميرا أولي بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة 1.8 f/، وكاميرا ثانية بدقة 20 ميجابكسل والمخصصة لالتقاط الصور الواسعة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بدقة 8 ميجابكسل والتي تساعد في التكبير حتى 5 أضعاف. في حين تأتي الكاميرا الامامية بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة f/2.0.

أما عن البطارية، فتأتي بطارية آيفون XS Max بسعة 3174 ملى امبير، بينما تأتي بطارية هواوي Mate 20 Pro بسعة 4200 مللي أمبير.

المميزات

بالتأكيد يعمل هاتف آيفون XS Max بواسطة أحدث إصدار من نظام تشغيل iOS وهو iOS 12، في حين يعمل هواوي Mate 20 Pro بواسطة نظام تشغيل Android Pie إصدار 9.0 والذي يستند إلى واجهة EMUI 9.0.

ومن أهم الميزات التي تتوفر بهاتف هواوي Mate 20 Pro هو مستشعر البصمة الموجود تحت الشاشة والذي يُستخدم لفتح قفل الهاتف، كما تم تزويده بخاصية فتح قفل الشاشة من خلال التعرف الثلاثي الابعاد على الوجه. في حين يتم فتح قفل هاتف آيفون XS Max من خلال تقنية Face ID للتعرف على الوجه.

ولقد طرحت شركة أبل تقنية الشحن اللاسلكي إلى مجموعة هواتف آيفون في العام الماضي، وهي تتوفر بالفعل مع XS Max. أما بالنسبة لشركة هواوي، فقد وفرت أيضًا تقنية الشحن اللاسلكي مع Mate 20 Pro بقوة 15 واط، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.

الرأي العام

لقد قامت شركة هواوي بإضافة العديد من التقنيات مع هاتف Mate 20 Pro مما وضعها في منافسة كبيرة مع شركة أبل وبعض الشركات الأخرى.

ولقد لعبت شركة أبل دورًا أكثر تحفظًا مع أجهزة آيفون الجديدة التي طرحتها هذا العام، فعلى الرغم من أن جهاز آيفون XS Max لا يتضمن تغييرات جديدة، إلا انه لا يزال هاتفًا جذابًا للغاية.

وبالنسبة للسعر، يبدأ سعر هاتف آيفون XS Max من 4740 ريال سعودي، في حين يبدأ سعر هاتف هواوي Mate 20 Pro من 3299 ريال سعودي.

تبدو الاختلافات بين الهاتفيين طفيفة، وبالتأكيد يرجع أمر اختيارك للهاتف إلى النظام الذي تود التعامل معه. فإذا كنت تفضل نظام iOS، فإن آيفون XS Max هو الاختيار الأمثل. وإذا كنت من محبي نظام أندرويد، فبالتأكيد ستجد كل ما تريده مع هواوي Mate 20 Pro.

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